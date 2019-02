Cordoba, fuori Fognini, Cecchinato e Giannessi

Esordio amaro per Fabio Fognini nel torneo Atp di Cordoba (terra, montepremi 527.880 dollari). Il tennista ligure, numero 15 del mondo e prima testa di serie, è stato sconfitto al secondo turno dallo sloveno Aljaz Bedene per 6-1, 6-4 in appena un'ora e 10 minuti di gioco. Fuori anche Alessandro Giannessi, proveniente dalle qualificazioni, che ha ceduto per 6-7 (4-7), 6-3, 6-0 in due ore e 21 minuti di partita all'argentino Diego Schwartzman, numero 20 del ranking mondiale e terza testa di serie. In precedenza era stato eliminato anche Marco Cecchinato, numero 19 del ranking mondiale e seconda testa di serie, superato dallo spagnolo JAume Munar per 6-3, 3-6, 6-1 in un'ora e 38 minuti di gioco.

