Abu Dhabi, forfait di Djokovic: «Ancora fastidi al gomito»

di Redazione Sport

Novak Djokovic rimanda il rientro e annuncia il forfait per il torneo esibizione di Abu Dhabi. Dopo le rinunce di Stan Wawrinka, Milos Raonic e Rafael Nadal, è arrivata anche quella del serbo: «Sono estremamente dispiaciuto di dovermi ritirare dal torneo, ma negli ultimi giorni ho nuovamente avvertito dei fastidi al gomito destro. Ho fatto accertamenti e i medici mi hanno consigliato di non rischiare e fermarmi per continuare i trattamenti di riabilitazione al meglio», ha spiegato 'Nolè, fermo da circa sei mesi proprio per i problemi al gomito destro. Il trentenne di Belgrado, sceso al numero 12 del ranking mondiale, ha giocato la sua ultima partita ufficiale lo scorso luglio nei quarti di Wimbledon, dove è stato costretto al ritiro dopo aver perso il primo set da Tomas Berdych. Lo scozzese Andy Murray, che da un paio di giorni si stava allenando ad Abu Dhabi, è venuto incontro agli organizzatori del torneo accettando di scendere in campo al posto di Djokovic per un match-esibizione di un solo set contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

