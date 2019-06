Fognini vola, batte Bautista ed è agli ottavi del Roland Garros

Fabio Fognini vola sulla terra del Roland Garros. Il tennista azzurro, nona testa di serie del torneo, nonostante una caviglia dolorante ha infatti superato lo spagnolo Bautista Agut in quattro set 7-6 6-4 4-6 6-1 in oltre tre ore di gioco, raggiungendo gli ottavi di finale del torneo. Nella seconda settimana parigina Fognini sfiderà Alexander Zverev. Il tedesco, numero 5 del seeding, sempre oggi ha battuto il serbo Lajovic al termine di una maratona di 5 set: 6-4 6-2 4-6 1-6 6-2 il punteggio.



Per la rincorsa alla top ten non cambia ancora nulla. Hanno vinto infatti sia Juan Martin Del Potro (6-4 6-4 6-0 all'australiano Thompson) che il russo Karen Khachanov (6-1 6-4 6-3 allo slovacco Klizan). I due si sfideranno al prossimo turno e lì sì che Fabio sarà spettatore interessato. Se dovesse vincere il russo, Del Potro non raggiungerebbe i punti necessari per stare in classifica davanti al ligure che, dunque, sarebbe nella top ten pur perdendo contro Zverev.

