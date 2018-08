Tennis, Fognini ai quarti a Los Cobos

Fabio Fognini ha centrato l'accesso ai quarti di finale del torneo Atp 250, sui campi in cemento di Los Cobos, in Messico. Il 31enne di Arma di Taggia, n.15 Atp e secondo favorito del seeding, ha superato in rimonta in tre set (2-6 6-4 6-0) il francese Quentin Halys, numero 150 Atp. L'azzurro si giocherà un posto in semifinale con il giapponese Yoshihito Nishioka: tra i due non ci sono precedenti.

