Gstaad, Berrettini al secondo turno: esce subito Lorenzi. Cecchinato ko ad Amburgo

Matteo Berrettini approda al secondo turno del torneo Atp 250 di Gstaad (terra, montepremi 501.345 euro). Il 22enne romano, numero 84 del mondo, batte il moldavo Radu Albot, numero 97 del ranking Atp, per 6-4, 6-2 in un'ora e 14 minuti.



Esce subito di scena invece Paolo Lorenzi. Il giocatore azzurro, numero 109 del ranking mondiale, è stato battuto dallo spagnolo Oriol Roca Batalla, numero 314 Atp, ripescato come lucky loser, con il punteggio di 6-3, 6-7, (4-7), 6-3, dopo due ore e mezza di gioco.



Marco Cecchinato è stato subito eliminato dal torneo ATP 500 di Amburgo, su terra rossa. Il 25enne palermitano, giunto per la prima volta al n.22 del ranking Atp dopo la vittoria nel torneo di Umago, è stato sconfitto all'esordio per 6-4, 3-6, 6-4, dal francese Gael Monfils, numero 37 Atp. Nel terzo set di una sfida equilibrata, Cecchinato ha subito un break decisivo sul 5-4 per il francese che ha sfruttato al meglio i tre match ball che si era guadagnato.



