Dopo Murray, altri due scalpi doc: Viola in finale a Majorca

MESTRE - Non si ferma la corsa del mestrino Matteo Viola al Challenger di Majorca: dopo l'impresa contro Murray ex n. 1 del mondo, ieri il 32enne tennista veneziano ha vinto facilmente nei quarti (6-2 6-1) contro il ceco Kavcici (che pure lo aveva sconfitto nell'ultimo incrocio fra i due) e oggi in semifinale - alle 17.30 - ha battuto il tedesco Masur, 24enne che è già entrato nei primi 200 del mondo (Atp), un ranking che Matteo, potrebbe raggiungere grazie alla finale di questo torneo patrocinato dal majorchino doc Rafa Nadal.



Semifinale: VIOLA - Masur 7-6 4-6 6-2

