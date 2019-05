Monaco, Berrettini alla seconda finale in otto giorni. Alle 15.30 la sfida con Garin

Nono match vinto di fila e seconda finale in otto giorni per Matteo Berrettini, approdato all'ultimo atto anche nel «BMW Open» in corso sulla terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Nella semifinale rinviata a stamane a causa del maltempo il 23enne romano, numero 37 Atp (best ranking grazie al secondo titolo Atp conquistato a Budapest domenica scorsa), ha liquidato per 6-4 6-2, in un'ora ed undici minuti, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 21 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding.



Berrettini ha così centrato la terza finale in carriera dopo Gstaad 2018 e Budapest domenica scorsa, dove ha sempre finito per portarsi a casa il trofeo (sulla terra svizzera battendo proprio Bautista Agut, su quella ungherese superando

Krajinovic). Nel pomeriggio si giocherà il terzo titolo Atp con il cileno Cristian Garin, numero 47 del ranking mondiale. Per il 22enne di Santiago del Cile - che nell'unica semifinale giocata sabato aveva fermato la corsa di Marco Cecchinato - quella in Baviera è la terza finale stagionale, e in carriera, sempre sulla terra: ha perso quella di San Paolo contro l'argentino Guido Pella ed ha vinto quella di Houston contro il norvegese Casper Ruud. Tra Berrettini e Garin non ci sono precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA