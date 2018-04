Montecarlo, avanzano Cecchinato e Fognini

di Redazione Sport

Dopo l'uscita di scena di Paolo Lorenzi ad opera del francese Pierre-Hugues Herbert, impostosi per 7-6 6-4, un azzurro si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, primo della stagione su terra battuta. Il palermitano Marco Cecchinato, proveniente dalle qualificazioni, ha superato per 6-3 6-2 il bosniaco Damir Dzhumur. Oggi giornata d'esordio anche per Fabio Fognini e Andreas Seppi: il ligure affronta il bielorusso Ilya Ivashka mentre l'altoatesino, anche lui passato attraverso le qualificazioni, se la deve vedere con il britannico Kyle Edmund.



Esordio vincente per Fabio Fognini al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 4.872.105 euro). L'azzurro, numero 20 del mondo e 13 del seeding, ha sconfitto il bielorusso Ilya Ivashka, numero 122 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 26 minuti. Fognini affronterà al secondo turno il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 del mondo.

