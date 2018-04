Montecarlo: esordio vincente per Djokovic, eliminato Lorenzi

di Redazione Sport

Esordio vincente di Novak Djokovic al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 4.872.105 euro). Il serbo, numero 13 del mondo e 9 del seeding, ha sconfitto il connazionale Dusan Lajovic, numero 93 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-0, 6-1 in poco meno di un'ora. L'ex numero 1, due volte vincitore nel Principato, affronterà al secondo turno il croato Borna Coric, numero 39 del mondo.



Esce il primo degli azzurri in gara. Paolo Lorenzi, numero 63 del mondo, è stato battuto dal francese Pierre-Hugues Herbert, numero 82 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6 (9-7) 6-4 in un'ora e 47 minuti.







© RIPRODUZIONE RISERVATA