Roland Garros, Berrettini al 2° turno: sconfitto Andujar in 4 set. Fuori Fabbiano

Esordio positivo per Matteo Berrettini al Roland Garros, secondo Slam stagionale scattato sulla terra rossa di Parigi. Il 23enne romano, numero 32 Atp e 29esima testa di serie, alla seconda partecipazione nel main draw del Roland Garros (lo scorso anno era stato fermato al terzo turno da Thiem), ha battuto in rimonta per 67(3) 64 64 62, dopo quasi tre ore e mezza di lotta, lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 del ranking, all’undicesima presenza parigina (terzo turno nel 2015). Matteo ha chiuso con un aca. Prossimo ostacolo per Berrettini il Next Gen norvegese Casper Ruud, 18enne di Oslo figlio d’arte, numero 63 del ranking mondiale, per la prima volta approdato al secondo turno al Roland Garros: tra i due non ci sono precedenti.



Fuori invece al primo turno Thomas Fabbiano. Nel match che ha aperto il programma sul “Suzanne Lenglen” il pugliese, numero 98 Atp, alla terza presenza nel main draw (secondo turno lo scorso anno il miglior risultato), ha ceduto per 63 75 61, in due ore e dieci minuti di gioco, al croato Marin Cilic, numero 13 del ranking mondiale e undicesima testa di serie, che in dodici partecipazioni al Major francese ha raggiunto due volte i quarti (2017 e 2018). Nel secondo parziale il 29enne di San Giorgio Jonico ha servito per il set ma il 30enne di Medjugorje gli ha strappato il servizio a 15. Anche nel terzo set il pugliese è partito bene centrando il break, ma da quel momento Cilic, che ha totalizzato 13 ace, ha infilato sei game consecutivi chiudendo agevolmente la sfida.

