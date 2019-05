Roland Garros, Caruso approda al 2° turno, esordio facile per Djokovic e Nadal

Grande prestazione di Salvatore Caruso che approda al secondo turno del Roland Garros. Il siciliano, n.148 Atp e proveniente dalle qualificazioni, ha eliminato in tre set lo spagnolo Jaume Munar, n.52 del ranking, col punteggio di 7-5 4-6 6-3 6-3. Nel prossimo turno troverà francese Gilles Simon, n.26 del seeding.



Rafael Nadal, secondo nel ranking Atp e seconda testa di serie, vince al suo esordio nel Roland Garros, secondo torneo del grande slam dell'anno. Sulla terra battuta di Parigi, lo spagnolo ha battuto facilmente in tre set il tedesco Yannick Hafmaan, numero 180 del ranking, per 6-2, 6-1, 6-3. Il fresco vincitore degli Internazionali Bnl d'Italia dovrà ora vedersela ai trentaduesimi contro il vincente della sfida tra Yannick Maden, tedesco 114esimo al mondo, e Kimmer Cappejans, belga 178 nel ranking Atp.



Anche l numero uno al mondo Novak Djokovic ha superarto senza affanni il primo ostacolo agli Internazionali di Francia, battendo in tre set (6-4, 6-2, 6-2) il polacco Hubert Hurkacz, n.44 del ranking. Al prossimo turno, il serbo se la dovrà vedere con lo svizzero di origine finlandese Henri Laaksonen, che era stato eliminato nelle qualificazioni ma è stato ripescato dopo la rinuncia dello statunitense Sam Querrey.



Esordio vincente per Serena Williams al Roland Garros, la statunitense, numero 10 del mondo e del seeding, ha infatti superato in rimonta la russa Vitalia Diatchenko, numero 83 del ranking Wta, con il punteggio di 2-6, 6-1, 6-0 in un'ora e mezza di gioco.



Primo turno fatale per Giulia Gatto-Monticone, una delle due sole azzurre in lizza nel tabellone principale del Roland Garros. La 31enne torinese, numero 164 Wta, promossa dalle qualificazioni, ha ceduto per 6-3, 5-7, 6-2 alla statunitense Sofia Kenin, numero 35 del ranking mondiale. Domani sarà la volta della toscana Jasmine Paolini, al debutto con la russa Daria Kasatkina. L'olandese Kiki Bertens (n.4) si è imposta 6-3, 6-4 sulla francese Pauline Parmentier.

