Stepanek è il nuovo coach di Djokovic

di Redazione Sport

Sarà Radek Stepanek il nuovo coach di Novak Djokovic, che a causa del lungo stop per il problema al gomito è uscito per la prima volta dalla top ten dopo undici anni (attualmente è numero 12 Atp). Il ceco seguirà Nole in tutti i tornei del circuito mentre Andre Agassi continuerà a rivestire l'incarico di «super-coach» nei tornei dello Slam. Divertente il modo scelto dall'ex numero uno del mondo per dare la notizia: ha convocato tutti su Instagram da Monte Carlo video-chiamando prima alcuni fan e poi proprio Stepanek per una sorta di intervista, chiusa con un buffo siparietto: «Siamo già a fine novembre e dobbiamo andare in campo domani. Dove sei? Ti sto aspettando. Ok, fatemi vedere...». Si apre la porta e compare Stepanek: «Siamo entusiasti per la nuova stagione ed è così che abbiamo voluto farvelo sapere», ha concluso Nole. Non molto tempo fa Radek ed io eravamo sui lati opposti della rete. Ora stiamo collaborando per inseguire nuovi obiettivi insieme e condividere l'amore per il gioco del tennis. Che tempi emozionanti abbiamo davanti a noi! Benvenuto Radek nella nostra famiglia!«, ha pois scritto l'ex numero uno del mondo il cui ritorno in campo è previsto in occasione della ricca esibizione di Abu Dhabi a fine dicembre. Poi a gennaio l'Atp di Doha, in Qatar.

