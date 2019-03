Indian Wells, Thiem batte Federer in finale

Primo trofeo 1000 per Dominic Thiem sul cemento del 'BNP Paribas Open' (cemento, montepremi di 8.359.455 dollari) a Indian Wells in California. In finale il 25enne austriaco numero 8 del ranking mondiale ha battuto in rimonta 3-6, 6-3, 7-5, in poco più di due ore di partita, lo svizzero Roger Federer, tornato al numero 4 del mondo dopo la vittoria a Dubai. Grazie a questo successo da oggi Thiem toglierà proprio al fuoriclasse di Basilea la quarta poltrona mondiale eguagliando il suo best ranking.

