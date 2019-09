US Open, trionfo di Nadal contro Medvedev al quinto set

Rafael Nadal ha battuto il russo Daniil Medvedev vincendo agli Us Open il suo 19/o titolo di Grande Slam. Un successo che avvicina lo spagnolo al record di 20 tornei major vinti in carriera da Roger Federer. La vittoria è giunta dopo una combattutissima partita durata 4 ore e 50 minuti, e conclusa con un punteggio 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Per Medvedev, 23 anni, sconfitto, 10 anni meno del n.2 mondiale, sarebbe stata la prima vittoria in un grande Slam. Non ce l'h

