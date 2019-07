Terremoto in California, sospese le partite NBA: tabelloni e altoparlanti "tremano" in campo

Tutte le partite della NBA Summer League di venerdì sera al Thomas and Mack Center di Las Vegas sono state posticipate a causa del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la California. La partita della NBA Summer League tra i New Orleans Pelicans e i New York Knicks di Las Vegas è stata interrotta durante le scosse. Tabelloni e altoparlanti vicino al soffitto dell’arena tremavano. Tutti i giochi della Summer League nel vicino Cox Pavilion erano originariamente programmati per continuare, ma il gioco tra Orlando Magic e San Antonio Spurs è stato concluso per motivi precauzionali.



La scossa in diretta durante il tg: la reporter si ripara sotto il tavolo



Panico al ristorante: i lampadari ondeggiano, clienti in fuga



What it looked like the moment an earthquake hit during the game.



Knicks-Pelicans is still suspended. pic.twitter.com/v1LzdRKtea — ESPN (@espn) 6 luglio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA