Olesen, il campione di golf arrestato per aver molestato una donna su un volo per Londra

Scandalo ad alta quota per Thorbjorn Olesen, arrestato e poi rilasciato a Heatrow perché accusato di aver molestato una donna su un volo di prima classe da Nashville a Londra. Il danese, vincitore dell'ultima edizione dell'Open d'Italia e tra i protagonisti del successo europeo in Ryder Cup, è sospettato anche di aver urinato in un corridoio dell'aereo, dopo aver infastidito altri passeggeri ed alcuni membri dell'equipaggio.



Davvero un brutto capitolo per il ventinovenne di Fures› con Ian Poulter, big britannico del green, che secondo diversi testimoni avrebbe provato a calmarlo senza successo. «Olesen - il racconto di un testimone - sembrava completamente fuori di testa. Era ubriaco ed ha iniziato ad abusare di tutti, cercando poi la fuga. Il suo è stato un comportamento scioccante, che uno non si aspetterebbe mai possa accadere su un volo di prima classe».

