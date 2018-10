Giochi 2026, Appendino: «Continuo la battaglia per Torino». Di Maio: «Ha deciso Malagò»

«Per quanto mi riguarda non è finita. Se esiste Milano-Cortina, cosa che non c'è perché non esiste un dossier, esiste anche Torino. E io credo che per correttezza e trasparenza nei confronti dei cittadini bisognerebbe mettere a confronto e ai voti le due candidature». La sindaca di Torino torna così sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 nel corso della trasmissione Radio anch'io, su Rai Radio 1.



Le Olimpiadi «si potevamo fare in una sola città e avremmo anche aiutato. Ma decide il Coni, Malagò ha deciso che si dovessero fare a tre. Quando si fa così io sono un pò scettico». Lo ha detto Luigi Di Maio, a Rtl 102.5, a proposito della candidatura per i Giochi invernali a Milano e Cortina da cui è rimasta fuori Torino. «Io non credo nella sostenibilità di questo progetto. Non siamo per negare ma se le devono pagare loro -ha aggiunto il vice premier- Se invece il Coni partoriva una sola città l'idea era sostenibile. Magari da fare dove c'erano già gli impianti».

