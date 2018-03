Torneo dei Candidati, l'italoamericano Caruana sarà lo sfidante di Carlsen per il titolo mondiale

di Gigi Bignotti

Il match point per vincere il Torneo dei Candidati l'italo-americano Fabiano Caruana, 25 anni, lo ha sfruttato alla grande: si è presentato all’inizio del 14° turno decisivo con mezzo punto di vantaggio su Karjakin e Mamedyarov. In caso di arrivo a pari merito, Fabiano sarebbe stato out per gli scontri diretti. Solo vincendo contro il solido russo Grischuk aveva la certezza di essere il prossimo sfidante di Carlsen per il titolo di Campione del Mondo. Alla fine gli sarebbe bastata anche la patta.



Il nostro ​"Fabolus Fab", figlio di un immigrato lucano e di una italiana, Fabiano - che fino al 2015 ha giocato per i colori azzurrri - ce l'ha fatta dopo un match tiratissimo di 69 mosse nel quale aveva il Nero. È stato il più giovane scacchista italiano ad avere conseguito il titolo di Grande maestro, ottenuto nel 2007 a soli 14 anni e 11 mesi. Dal 2008 al giugno 2015 è stato prima scacchiera della Nazionale italiana. È stato Campione italiano assoluto per 4 volte (2007, 2008, 2010 e 2011) e Campione statunitense per una volta (2016). Talento precoce è stato allenato da maestri e seguito da manager di alto livello: ora arriva all'appuntamento e l'occasione della vita.



Questa era la classifica dopo il 13° Turno

Caruana p.ti 8 su 13

Mamedyarov e Karjakin 7,5

Ding Liren 7

Grischuk 6,5

Kramnik 6

So 5,5, Aronian 4



La vittoria di Fabiano lo porta a 9 punti su 14 irraggiungibile, i secondi si fermano a 8: è lui lo Sfidante al titolo.



La partita decisiva (notazione inglese, in fianco i secondi impiegati per muovere):

1

e4 0.20

e5 0.26



2

Nf3 0.33 30s

Nf6 0.53 4m14s



3

d4 0.26 30s

Nxe4 0.30 30s



4

dxe5 -0.19 30s

d5 0.00 30s



5

Nbd2 0.17 30s

Nxd2 0.18 30s



6

Bxd2 0.14 30s

Be7 0.02 30s



7

Bd3 0.08 2m20s

c5 0.06 1m20s



8

c3 0.16 1m09s

Nc6 0.08 6m20s



9

O-O -0.10 2m10s

Bg4 0.25 12m40s



10

Re1 0.15 7m20s

Qd7 0.05 2m30s



11

h3 0.03 8m10s

Bh5 0.15 5m50s



12

Bf4 0.14 3m50s

Qe6 0.49 16m10s



13

a3 0.00 40m50s

O-O 0.00 10m40s



14

b4 -0.16 4m30s

h6 -0.01 4m00s



15

Bg3 -0.17 11m30s

b6 0.31 13m20s



16

Nd4 0.00 12m00s

Bxd1 0.00 5m30s



17

Nxe6 -0.11 50s

fxe6 0.00 9s



18

Raxd1 -0.17 2m10s

c4 -0.38 2m30s



19

Bc2 -0.61 30s

b5 -0.36 5m10s



20

a4 -0.22 3m09s

a6 -0.28 20s



21

f3 -0.41 5m00s

Bg5 -0.14 7m40s



22

Bf2 -0.17 2m40s

Bf4 -0.13 49s



23

Bc5 -0.23 30s

Rfd8 -0.14 3m50s



24

Bd6 -0.12 9s

Bg3 -0.10 49s



25

Re2 -0.13 10s

g5 -0.10 10s



26

Kf1 -0.39 19s

Kf7 -0.23 50s



27

Bc7 -0.19 49s

Re8 -0.25 3m10s



28

Bd6 -0.52 30s

Rac8 -0.08 1m29s



29

Ra1 -0.25 1m30s

Red8 -0.07 6m10s



30

Bb1 -0.38 30s

Rd7 -0.38 9s



31

Ra3 -1.19 1m20s

d4 -0.84 19s



32

axb5 -0.85 30s

axb5 -1.22 30s



33

cxd4 -0.95 49s

Nxd4 -1.20 30s



34

Rea2 -0.81 30s

Nc6 -1.04 2m00s



35

Be4 -1.22 29s

Bxe5 -1.16 1m00s



36

Bxc6 -0.98 19s

Rxd6 -1.22 30s



37

Bxb5 -1.17 9s

Rd1+ -1.31 1m10s



38

Ke2 -1.16 20s

Rg1 -1.29 19s



39

Ke3 -1.66 1m00s

Rb1 -0.60 1m09s



40

Ra7+ -1.17 30s

Kf6 -1.45 9s



41

Bd7 -1.87 18m40s

Bf4+ -1.83 4m29s



42

Ke2 -1.88 10m40s

Rd8 -1.93 4m20s



43

Rc2 -3.62 3m40s

Rxb4 -1.80 7m30s



44

Bc6 -1.81 29s

c3 -1.88 9m00s



45

Rd7 -1.95 2m00s

Rc8 -1.58 4m29s



46

Be4 -1.56 1m10s

h5 -1.48 39s



47

Kd3 -1.99 2m30s

Rb2 -1.99 2m49s



48

Ke2 -2.20 5m40s

h4 -2.75 39s



49

Rd1 -2.22 1m20s

Ke5 -2.38 1m29s



50

Ra1 -1.85 50s

Rd8 -2.05 1m30s



51

Rd1 -2.55 19s

Rdb8 -2.16 20s



52

Ra1 -2.10 1m09s

Bd2 -1.91 1m20s



53

Ra6 -2.19 1m40s

Rd8 -2.68 5m30s



54

Rc6 -3.29 2m50s

Rb1 -2.13 2m10s



55

Kf2 -3.01 1m50s

Ra1 -1.97 3m10s



56

Rc4 -2.14 2m10s

Rd4 -2.97 1m50s



57

Rc8 -2.69 30s

Rb4 -2.60 1m00s



58

Ke2 -8.08 2m30s

Kf4 -3.36 30s



59

Kf2 -6.13 9s

Rbb1 -3.77 1m30s



60

Rf8+ -4.13 40s

Ke5 -3.61 9s



61

Bd3 -3.58 2m10s

Rb2 -4.21 5m00s



62

Ke2 -4.97 4m19s

Re1+ -5.31 1m10s



63

Kf2 -4.89 10s

Rc1 -4.48 29s



64

Rxb2 -4.66 10s

cxb2 -4.42 9s



65

Rb8 -5.36 30s

Bc3 -4.96 30s



66

Be4 -6.99 9s

Bd4+ -6.91 1m30s



67

Ke2 -6.63 30s

Kf4 -5.77 1m00s



68

Rb4 -6.94 10s

e5 -7.03 1m19s



69

Rb7, Kg3 e il Bianco abbandona

