Tortu diventa Cavaliere della Repubblica: «Il giorno più emozionante»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, al Finanziere Filippo Tortu l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.



Il velocista delle Fiamme Gialle, che il 22 giugno 2018 a Madrid ha corso i 100 metri in 9”99, migliorando lo storico primato di Pietro Mennea, che resisteva da 39 anni, ha ricevuto oggi l'onorificenza a Palazzo Chigi, nella Sala degli Arazzi, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.



«È senz'altro il giorno più emozionante della mia vita», ha detto Tortu a margine della cerimonia. «Sono davvero onorato di questo riconoscimento, che, a mio avviso, non può essere paragonato a nessun risultato sportivo o medaglia conseguita - ha aggiunto il giovane velocista azzurro - ma è qualcosa che si spera di poter raggiungere all'apice della propria carriera sportiva. Non me lo aspettavo. Da oggi mi sento di avere una responsabilità in

più e sono fiero di poter avere questo ruolo nel mondo».



