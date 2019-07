Tour de France, la Jumbo Visma concede il bis e conquista anche la crono a squadre. Teunissen sempre in giallo

di Francesca Monzone



L’inarrestabile Jumbo Visma, dopo il successo di ieri, conquista anche la cronometro a squadre di questo Tour de France 2019, con il tempo di 28’57”. L’olandese Teunissen mantiene la maglia gialla di leader della corsa davanti ai compagni di squadra Van Aert e Kruijswijk. Sesto posto con un ritardo di 20” per Gianni Moscon (Ineos), che per quasi tutta la gara è stato maglia gialla virtuale. La Ineos di Thomas e Bernal, partita per prima, aveva fatto registrare subito il miglior tempo, ma la Jumbo Visma è stata più veloce e ha chiuso con un vantaggio di 20” sul team britannico. Terzo posto per la Deceuninck Quick Step di Viviani e Alaphilippe, mentre ai piedi del podio si piazza la Sunweb con lo stesso tempo della Kstusha Alpecin, che al termine della sua prova, aveva fatto segnare il secondo miglior tempo con un ritardo di 26” dalla Ineos.

La Bahrein Merida di Vincenzo Nibali ha chiuso al nono posto con un ritardo di 36” davanti all’Astana, che ha tagliato il traguardo con un gap di 41”.

La Bora Hansgrohe di Sagan è finita dodicesima a 46”, peggio è andata alla UAE di Aru, sedicesima a 1’03” e con due secondi in più troviamo la Movistar di Quintana e Valverde. Prova negativa anche per la Trek Segafredo, che si piazza al diciottesimo posto con un ritardo di 1’18”.

Archiviata questa cronometro il Tour domani lascerà il Belgio per rientrare in Francia. Sarà una tappa interessante quella che da Binche arriverà a Epernay. I chilometri da percorrere saranno 215 fino alla regione del Grand Est. Il finale sarà insidioso con 5 salite che potrebbero creare problemi a molti corridori.



Ordine d’arrivo

1. Jumbo-Visma at 28'58''

2. Ineos - 20''

3. Quick Step - 21''

4. Sunweb - 26''

5. Katusha - s.t.

