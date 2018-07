Tour, Uran si ritira: «Troppo dolore dopo la caduta di domenica scorsa»

Rigoberto Uran ha annunciato il ritiro dal Tour de France alla vigilia della 12esima tappa. Il campione colombiano non è infatti riuscito a recuperare dalla caduta subita domenica, come dimostrato dal ritardo di 26 minuti accumulato nella tappa alpina di ieri.



«Non ho recuperato - ha spiegato su twitter Uran che lo scorso anno chiuse al secondo posto la Grande Boucle alle spalle di Froome - Ieri alla prima salita importante ho sentito un forte dolore. È difficile per me e il team, ci siamo preparati per questo Tour e tutta la stagione era incentrata su questo appuntamento. Sono cose che capitano e penso che adesso la miglior decisione sia recuperare, e recuperare bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA