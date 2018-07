Tour, impresa di Thomas: stacca tutti in salita e va in maglia gialla

di Francesca Monzone

Nel giorno in cui il ciclismo ricorda la nascita di Gino Bartali e la morte di Fabio Casartelli proprio alla corsa gialla, lo squadrone Sky, quello di Froome, mostra tutta la sua supremazia. Lo fa con Geraint Thomas che conquista tappa e maglia a La Rosiere Espace San Bernardo. Nella seconda tappa del trittico alpino, la frazione più corta, appena 108 chilometri ma con 40 di salite, la classifica generale è stata stravolta ed ecco le prime vittime illustri con emozioni che solo la strada può raccontare.

Thomas ha vinto in solitaria lanciando un attacco straordinario negli ultimi chilometri di corsa. È andato a riprendere Nieve della Michelton-Schott e ha lasciato tutti alle sue spalle, mentre Froome da dietro ho bloccato l’inseguimento dei capitani che potevano rovinare i piani del team britannico. Il secondo posto è andato ad uno straordinario Tom Dumoulin della Sunweb che voleva conquistare la tappa. Terzo Froome che con le sue frullate incredibili ha messo in difficoltà Nibali, Quintana e Bardet, che erano con lui. Certo, è difficile dire se l’atto di Thomas sia stato voluto, condiviso e autorizzato da tutto il team.

Lo spettacolo atteso c’è stato e tra i protagonisti, oltre al vincitore, anche Alejandro Valverde della Movistar che insieme al compagno Soler si sono resi protagonisti di una lunga fuga solitaria cercando di riprendere quel che rimaneva dei fuggitivi di giornata, con Mikel Nieve (MTS), Warren Barguil (FST), Damiano Caruso (BMC), Amaël Moinard (FST) e Michael Valgren (AST). Grazie a questa azione Valverde ha conquistato il numero rosso dedicato al miglior corridore della giornata.

Una frazione infuocata quella partita da Albertiville. Subito si è scatenata la guerra e nell’ultima salita i capitani più bravi si sono fatti avanti. Allora, ecco le prime vittime. Difatti si sono staccati Fuglsang, capitano dell’Astana, ormai fuori classica, e Zakarin della Katusha-Alpecin che a questo punto possono sperare solo in un successo di tappa.

Il finale come abbiamo detto è stato un trionfo della Sky, con Thomas che in giallo potrebbe chiedere di essere lui il capitano. Froome che lo ha lasciato andare verso il successo. Tra i due uomini Sky, solo la farfalla di Maastricht, che a questo Tour è venuto per vincere.

Incerto in questa frazione Vincenzo Nibali che nonostante sia rimasto sempre nel gruppo dei migliori non ha avuto la prontezza di rispondere in modo deciso agli attacchi dello squadrone britannico.

Nella classifica generale le posizioni dei migliori si stanno facendo più chiare, con Thomas al comando con un vantaggio di 1’25” su Froome, 1’44” su Dumoulin e 2’14” su Nibali. Nei primi 10 è tornato anche Quintana che ora è a 3’16” dal primo con lo stesso ritardo di Martin della UAE Fly Emirates.

Domani ci sarà la terza tappa alpina, la più dura di questo trittico: 175 i chilometri, da Bourg-Saint Maurice Les Arcs e si arriverà sull’Alpe Huez. Dopo 5682 metri di dislivello su quella cima storica che potrebbe concedere un verdetto importante, con 70 chilometri di salita totale, che potrebbero far saltare molti corridori.



Niente da fare per due assi delle volate del calibro di Mark Cavendish e Marcel Kittel. Sia l'inglese sia il tedesco, nella tappa odierna - l'11/a da Albertville a La Rosière 1850, lunga 108,5 chilometri - sono andati fuori tempo massimo e costretti a fermarsi. Per entrambi, il 105/o Tour de France, è finito oggi. Kavendish e Kittel sono stati cronometrati con 12' di ritardo sul tempo limite. La giuria ha salvato solo Erik Zabel, giunto con soli 5« di ritardo sul tempo limite, tenendolo ancora in corsa.



Classifica generale

1. Geraint Thomas (Team Sky) 44:06:16

2. Chris Froome (Team Sky) + 1: 25

3. Tom Dumoulin (Team Sunweb) +1: 44

4. Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida) + 2: 14

5. Primož Roglic (Team Lotto NL - Jumbo) + 2: 23

6. Steven Kruijswijk (Team Lotto NL - Jumbo) + 2: 40

7. Mikel Landa (Movistar Team) + 2: 56

8. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) + 2: 58

9. Nairo Quintana (Movistar Team) + 3: 16

10. Daniel Martin (UAE Team Emirates) st



Ordine d’arrivo

1. Geraint Thomas (Team Sky) in 3: 29: 36 2.Tom Dumoulin (Team Sunweb) + 0: 20

3. Chris Froome (Team Sky) st

4. Damiano Caruso (BMC Racing Team) + 0: 22

5. Mikel Nieve (Michelton Scott) st

6. Daniel Martin (UAE Team Emirates) + 0: 27

7. Jesús Herrada (Cofidis, Solutions Crédits) + 0: 57

8. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) + 0: 59

9. Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida) st

10. Nairo Quintana (Movistar Team) st

