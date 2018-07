Tour, Thomas vince anche sull'Alpe d'Huez, la polizia fa cadere Nibali

Bis di Geraint Thomas sul traguardo dell'Alpe d'Huez. Il gallese, già vincitore ieri, ha vinto la 12/a tappa del Tour de France, da Bourg Saint Maurice all'Alpe d'Huez di 175,5 km. Il portacolori del Team Sky ha preceduto ha preceduto Tom Dumoulin (a 2”) e Romain Berdet (a 3”), rafforzando la leadership in classifica, grazie ai 10” di abbuono.



Sfortunato Vincenzo Nibali che cade dopo un contatto con una moto della polizia francese. Lo Suqalo si è rialzato ed è riuscito a rientrare grazie anche all'azione dei quattro di testa che, sollecitati da Froome, si sono allineati per permettere allo Squalo di recuperare parte del terreno perduto. Alla fine il siciliano ha accusato un ritardo di soli 13" dalla maglia gialla.



In classifica, il britannico del Team Sky guida con 1'39” su Froome, 1'50” su Dumoulin e 2'37” su Nibali.

