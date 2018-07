La crono a Dumoulin, ma il Tour è di Thomas. Froome sul podio

di Francesca Monzone

Geraint Thomas è il padrone del Tour de France numero 105. Il gallese del team Sky nella cronometro di 31 chilometri da Saint Pee Sur Nivelle a Espelette ha consolidato il suo primato, tagliando il traguardo con il terzo miglior tempo. La tappa è stata vinta dal campione mondiale di specialità, Tom Dumoulin (Sunweb) e per un solo secondo ha battuto Chris Froome (SKY) che, grazie al suo risultato, si è ripreso il terzo gradino del podio finale.

Domani a Parigi, sui Campi Elisi, Thomas celebrerà il successo. Lo farà brindando in corsa con lo champagne e festeggiando poi la sera con la birra di cui è un grande intenditore.

Geraint in questo Tour era partito da gregario; in corsa, strada facendo, ha indossato i gradi di capitano conquistando anche due tappe difficili sulle Alpi. Ha corso un Tour difficile, Thomas, con la sua squadra non amata in Francia e anche lui è stato vittima, in prima persona, di attacchi del pubblico. A Parigi domanisarà festa grande per lui e al suo fianco ci saranno l’olandese Dumoulin e il compagno Froome. Insieme alla maglia gialla ci saranno, in maglia verde, Peter Sagan (Bora Hansgrohe) per la classifica a punti e quella a pois di miglior scalatore che è Alaphilippe (Quick Step Floors).

La frazione di oggi, la numero venti di questa Gran Boucle che sicuramente non verrà ricordata come una delle più belle edizioni, è stata molto agguerrita. Alla fine a vincere è stato il più veloce, l’olandese Dumoulin campione iridato di specialità che, come abbiamo detto, per un solo secondo è finito davanti a Froome. Il keniano bianco oggi è stato accolto per la prima volta da applausi e non da fischi e la vittoria l’ha cercata per tutti i 31 chilometri di corsa, per riscattarsi dopo la storia del salbutamolo.

La sfida di quest’oggi era per definire il podio dove a contendersi il secondo e terzo posto, oltre a Froome e Dumoulin, c’era lo sloveno Roglic (Lotto - NL Jumbo) che dopo la vittoria di ieri era salito al terzo posto della classifica generale. Roglic ha corso affaticato ed ha perso tanti secondi e quel posto sul podio lo ha dovuto riconsegnare a Chris. La Sky è stata la padrona indiscussa di questa prova contro il tempo dimostrando di essere la formazione dominatrice, con Kwiatkowski che ha fatto segnare il miglior tempo e che ha mantenuto il primo posto fino alla fine quando a vincere è stato l’olandese che lo ha battuto di 50”.

Ha perso la terza posizione Primoz Roglic, che soltanto ieri era riuscito a fare sua, facendo scendere proprio Froome che oggi è tornato in auge. Lo sloveno ha perso molto in questa cronometro ed ha chiuso con 1’02” di ritardo, che lo ha riportato in quarta posizione.



Hanno detto

Sagan (maglia verde): «Tour particolare ma anche positivo. Chi ha vinto meritava questa vittoria e io sono contento: la maglia verde è veramente bella. Anche a me è capitato di ricevere oggetti contro e di cadere; credo che il ciclismo sia questo, che la gente del ciclismo, esprima in questo modo i suoi sentimenti».



Alaphilippe (maglia a pois): «Non ho parole per descrivere come mi sento. Non era questo il mio obiettivo. Quando sono venuto al Tour volevo vincere delle tappe e non pensavo a questa prestigiosa classifica. È stato un momento speciale due anni fa e sarà un momento speciale anche domani».



Thomas: «Non ci posso credere. Non riesco neanche a parlare per me è difficile trovare le parole e solo ora mi rendo realmente conto di aver vinto questo Tour. Sono veramente tante le emozioni che sto provando in questo momento che faccio fatica a descriverle. Mi sentivo bene in corsa, la gamba era buona. Ho fatto la mia corsa con il mio passo, senza spingere troppo e prendendola anche con comodo. Il momento più bello della mia vita è stato il mio matrimonio e non pensavo di poter rivivere delle emozioni così forti proprio oggi. All’arrivo ho avuto la sorpresa di trovare mia moglie Sarah, lei non viene mai alle corse per motivi di scaramanzia e per me anche questa è stata una grande emozione».



Dumoulin: «Sono soddisfatto di quello che ho fatto, salire sul podio di due grandi giri nella stessa stagione, è veramente una grande cosa. Ancora non so cosa farò il prossimo anno, ho solo 27 anni e per ora ho deciso che correrò un solo grande Giro. Forse il Giro, oppure il Tour: deciderò in base al percorso».



Ordine d’arrivo

1. Tom Dumoulin (Team Sunweb) 40: 52

2. Chris Froome (Team Sky) + 0: 01

3. Geraint Thomas (Team Sky) + 0: 14

4. Michal Kwiatkowski (Team Sky) + 0: 50

5. Søren Kragh (Team Sunweb) + 0: 51

6. Bob Jungels (Quick-Step Floors) + 0: 52

7. Ilnur Zakarin (Team Katusha - Alpecin) + 1:02

8. Primož Roglic (Team Lotto NL - Jumbo) 1: 12

9. Marc Soler (Movistar Team) + 1: 22

10. Michael Hepburn (Michelton Scott) + 1:23



Classifica generale

1. Geraint Thomas (Team Sky) alle 80: 30: 37

2. Tom Dumoulin (Team Sunweb) + 1: 51

3. Chris Froome (Team Sky) +2: 24

4. Primož Roglic (Team Lotto NL - Jumbo) +3:22

5. Steven Kruijswijk (Team Lotto NL - Jumbo) +6: 08



