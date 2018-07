Nibali, Tour finito: viene fatto cadere da una moto e si frattura una vertebra

Tour finito per Vincenzo Nibali. Il capitano della Bahrein Merida, considerato uno dei favoriti per la vittoria, è stato costretto al ritiro dopo la conferma della frattura ad una vertebra della colonna in seguito alla caduta in corsa di oggi. Il destino di Nibali si è consumato a quattro chilometri dalla fine della tappa regina, la dodicesima con arrivo sull’Alpe d’Huez proprio dove Fausto Coppi nel 1952 fu il primo a trionfare su questa cima.



Il verdetto è arrivato questa sera all’ospedale di Gronoble dove il siciliano era stato portato in ambulanza dopo i primi accertamenti medici al traguardo. Le prime radiografie avevano fatto nascere i sospetti. Il dottor Magni, medico della squadra, ha insistito affinché Nibali fosse portato per ulteriori accertamenti in ospedale. Grenoble, che dista 60 chilometri, era il più vicino e Nibali invece di essere trasportato in elicottero è stato costretto a raggiungere il nosocomio con l’ambulanza, percorrendo una strada con curve e nel traffico di tutti i mezzi a fine tappa.



Dopo ulteriori accertamenti è arrivata la notizia che confermava la frattura e di conseguenza il ritiro dalla corsa.

La dinamica dell’incidente, che non è stata ripresa dalle telecamere, è stata raccontata dal corridore a fine corsa. “Ero dietro Froome, c’era tanta gente e poi il passaggio di due moto e io sono finito a terra. Ma in una corsa può accadere”. Dalle riprese si pensa che siano le moto della gendarmeria che si facevano spazio tra la folla che aveva invaso la strada che in quel punto si restringeva e non c’erano transenne.

Con Nibali l’Italia perde il corridore più forte alla Grande Boucle e quello che adesso è più importante, è guardare avanti sperando in un recupero veloce e completo in vista del mondiale di settembre a Innsbruck dove il siciliano è tra i favoriti.

