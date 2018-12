Trento non sbaglia: battuta 68-60 Reggio Emilia e l'aggancia in classifica

Era una partita da dentro o fuori per Trento e l'Aquila la vince 68-60 su Reggio Emilia, riagganciandola in classifica a quota sei. La squadra di Buscaglia gioca una partita grintosa, gli ospiti non riescono a bissare il successo esterno di sette giorni fa a Brindisi. Rivers, all'esordio in maglia reggiana, non brilla: per l'ex Panathinaikos, 12 punti ma con 4/17 dal campo. Bene invece Hogue per i padroni di casa, 21 punti e 9 rimbalzi, e Pascolo, dieci punti per lui.

Pronti via e l'Aquila è subito avanti 9-0. Cagnardi chiama time out e la Grissin Bon si scuote. Al settimo è 17 pari, il primo quarto si chiude con Trento avanti 20-19. Pascolo suona la carica, 34-26 al 14esimo, ma Reggio Emilia non molla e al riposo lungo è sotto di cinque, 38-33. Si segna poco ad inizio terzo quarto, la posta in palio è molto alta e le due squadre avvertono la tensione. Gli ospiti impattano sul 41 ma un passaggio a vuoti regala a Trento il nuovo vantaggio (48-41). Mussini e Llompart riportano prima la Grissin Bon sotto di soli due punti, poi al primo vantaggio esterno (51-53) dopo parecchi minuti. Hogue e Marble tengono in piedi l'Aquila e proprio una tripla di quest'ultimo regala il 64-58. Reggio non ne ha più e finisce 68-60 grazie anche all'apporto finale di Beto Gomes. Per gli emiliani Cervi è il migliore con 16 punti.

Ora la lotta salvezza è ancora più aperta con un folto gruppo a sei punti che promette battaglia.Domani il resto del programma. La capolista Olimpia Milano va a Sassari, Venezia ospita Brindisi, interessante la partita tra Alma Trieste e Sidigas Avellino. In coda la sfida tra Brescia e Cantù permetterà a una delle due di lasciare l'ultimo posto in classifica. Sarà un'altra giornata da seguire con grande interesse.

