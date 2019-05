Trieste 24 Half Marathon, vince il ruandese Noel Hitimana. Bora, pioggia e freddo

TRIESTE - Con freddo, bora e pioggia, anticipata dalle polemiche forse più aspre, diffuse (e politiche) della storia dell'atletica, alle 9:30 da Aurisina, dall'altra parte della costiera rispetto a Trieste, è partita la Trieste 24 Half Marathon, evento clou del III Trieste Running Festival organizzato da Apd Miramar.



I VINCITORI

È un africano, il francese Noel Hitimana, il vincitore della 24 Half Marathon di Trieste, che ha tagliato il traguardo in piazza Unità d'Italia dopo 21 chilometri in 1.03.28. Al secondo posto è giunto Najibe Salami dell'esercito italiano, è al terzo il keniota Joel Melly. Tra le donne, ha vinto la kazaka Vohla Mazuronak (1.13.56) davanti alla atleta del Burundi Cavaline Nahimana e all'italiana Laika Soufyane.





In prima fila, dietro lo striscione col nome della gara, gli atleti maschi africani. Nella folla di 1.827 corridori - fra i quali Stefano La Rosa (Italia), Uhrbom Fredrik (Svezia), Marco Salami (Italia), Joel Melly (Kenya), Simon Rugut (Kenya), Hitmana Noel (Ruanda), Sammy Kipngetich (Kenya). Tra le donne Mazuronak Volha (Bielorussia), Nahimana (Burundi) e le italiane Laila Soufyane e Sara Brogiato - anche Rita Giancristofaro, triestina d'adozione ma abruzzese di nascita, che ha scelto la Trieste 24 Halfmarathon per il rientro alle gare dopo essere rimasta coinvolta, e ferita, nel crollo del Ponte Morandi, a Genova. «Sono agitata e preoccupata - ha detto pochi istanti prima dello sparo del via - è stata una forzatura essere qui stamani ma questa è casa mia». E via, per 21 chilometri lungo la Costiera.



Il percorso è sperimentato: dal cuore di Aurisina a piazza Unità d'Italia, passando per la strada Costiera. Ai nastri runner da tantissimi Paesi, tutti con addosso la t-shirt ufficiale arancione fluo. Complessivamente, saranno 1.827 i partecipanti, dei quali l'82 per cento arriva da oltre i confini regionali e il 34 è costituito da stranieri, in rappresentanza di 46 Paesi. Sempre domani si correrà anche la Generali Miramar Family (sette chilometri, aperta alle famiglie), seguendo un percorso «in versione Fun»,come anticipano gli organizzatori. Vale la pena ricordare quell'iniziativa di ispirazione internazionale ed egualitaria di Pierre de Frédy, barone de Coubertin, Giochi olimpici. Aperti a tutti.

