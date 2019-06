Europeo, oggi il debutto delle azzurre. Campionato italiano: ecco date e formula

di Vittorino Bernardi

Prende il via domani, 27 giugno, a Nis (Serbia) contro la Turchia l’Europeo 2019 del basket donne azzurro. La partita sarà trasmessa in tv in diretta (su SkySport1HD e SkySportArenaHD) alle 18.30. Il 28 giugno le azzurre tormeranno in campo per sfidare l’Ungheria e il 30 contro la Slovenia. La veterana e capitaa del gruppo è Giorgia Sottana, 31 anni, trevigiana di Villorba (ex Schio a Venezia) al suo quinto Europeo.



IL PROSSIMO CAMPIONATO. Oggi pomeriggio intanto la Fip e la Lega basket donne hanno ufficializzato date e formula del massimo campionato 2019/20 di A1 che sarà a 14 a squadre. A lottare contro il Famila Schio campione d’Italia in carica saranno Battipaglia, Broni, Costa Masnada, epoli, San Martino di Lupari, Vigarano. Ragusa, Venezia, Sesto San Giovanni, Lucca, Palermo, Torino e Bologna. Classica la formula, con gare di A/R con la particolarità che la prima giornata sarà disputata in campo unico In un Openig day per tutte le squadre con partita di ritorno disputata nel campo della perdente (fatta eccezione per la squadra che disputa la gara della prima giornata sul proprio campo di gioco). Saranno ammesse ai play off scudetto le prime otto classificate al termine della regular season.



LE DATE. Prima giornata 5 e 6/10 (ritorno 12/01/20), 9/10 (19/01/20), 20/10 (26/01), 27/10 (1/02), 3/11 (13/1), 9/11 (16/2), 24/11 (23/02), 1/12 (1/3), 8/12 (15/3), 15/12 (22/3), 22/12 (25/3). 29 Dic (29/3) e 5/01/20 (5/4). La Coppa Italia proporrà la formula della “Final Eight”: al termine del girone di andata si qualificano le prime 8 in classifica che si affrontano in quarti, semifinale e finale secondo il consueto schema 1vs8, 4vs5, 2vs7, 3vs6 il 6, 7, 8 e marzo 2020 in sede da stabilire. Date pay off scudetto: quarti al meglio delle tre partite (13, 16 e 19/4). Semifinali al meglio delle cinque partite (23, 25, 28 30/4 e 3/5). La finale ancora al meglio delle cinque: 7, 9,12, 14, 17. Retrocederanno due due squadre: l’ultima classificata in regular season e la perdente dei play out tra le decima e tredicesima classficata.



