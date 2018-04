Famila presuntuso ko in casa col Napoli: a rischio la finale scudetto

di Vittorino Bernardi

SCHIO 66

NAPOLI 75



SCHIO – Un Famila presuntuoso perde in casa gara2 della semifinale scudetto in 40’ di gioco abulico e ora deve vincere una delle due gare programmate a Napoli il 25 e 27 aprile per garantirsi la bella in casa del 30 aprile. È stata una serataccia, anche per il folto pubblico. Schio parte con Dotto, Anderson, Zandalasini, Miyem e Yacoubou: quintetto concreto che al 3’ si porta sul 6-0 al 3’. Gemelos mostra qualità da cecchina con due triple, seguita da Harmon per il vantaggio ospite 6-8 al 5’. Napoli gioca un basket ruvido, tollerato dal trio arbitrale, ma il Famila reagisce e sale in cattedra con le triple di Zandalasini e Anderson per il 14-10. Napoli picchia in difesa e osa al tiro, con Gemelos alla terza tripla personale e Dacic da due impatta 20-20 al 10’. Secondo quarto, Gonzales da due e Gemelos da tre spingono Napoli sul +5. Due sberle per le arancioni che rispondono con un 10-0 con Yacoubou e Miyem protagoniste per il 30-25 al 15’. Napoli ha entusiasmo, dimostra sette vite, e replica con un 6-0 al 17’ (30-31). È lotta in campo tra palloni recuperati e persi con un Famila falloso e contratto, sotto di 2 punti al riposo: 34-36. Terzo quarto, il pubblico contesta a ripetizione gli arbitri e il Famila scivola 36-43 al 23’. Le arancioni, nervose, accusano l’aggressività delle ospiti e sbagliano tiri facili, non così la fenomenale Gemelos che all’ottava tripla personale (su 10 tiri) fissa il 43-52 al 27’. È battaglia in campo, sulla sirena del terzo quarto Cinili da tre chiude 53-60. Ultimo quarto, Napoli apre con un 6-0 per il 53-66. Le lunghe Miyem e Yacoubou tentano una reazione, 59-68 al 35’. Schio non c’è e perde. Urge il riscatto in Campania.



FAMILA SCHIO: Yacoubou 18, Gatti, Miyem 19, Anderson 7, Masciadri, Zandalasini 18, Dotto, Macchi 4. N.e.:Tagliamento e Ngo Ndjock. All.: Pierre Vincent.

SACES NAPOLI: Gonzales 2, Cinili 7, Pastore6, Carta, Diene, Harmonm 19, Gemelos 26, Dacic 13. N.e.: Di Battista e De Cassan. All.: Antonino Molino

ARBITRI: Dionisi di Fabriano, Meneghini di Verona e Del Monaco di Bologna.

NOTE. Tiri liberi, da due, da tre: Famila 4/4, 25/53, 4/10; Saces 5/6, 17/39, 12/22. Rimbalzi offensivi/difensivi: Famila 6/30, Saces 2/29. Palloni persi/recuperati: Famila 12/3, Saces 10/7. Nessuna uscita per falli. Parziali: 20-20, 34-36 (14-16). 53-60 (19-24), 66-75 (13-15). Spettatori 1.700

© RIPRODUZIONE RISERVATA