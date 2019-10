Festival dello sport, una passerella di fenomeni a Trento /Il programma

Il patron Urbano Cairo l'ha definita una «piccola Olimpiade». Una passerella di campioni di ieri e di oggi, 280 ospiti e 130 eventi in quattro giorni da giovedì prossimo a domenica a Trento per la seconda edizione del Festival dello sport. Una rassegna, organizzata dalla Gazzetta dello sport e da Trentino marketing, giunta alla seconda edizione che vedrà la partecipazione anche di tante stelle venete e friulane con in testa Federica Pellegrini e Roberto Baggio, Bebe Vio e Alex Zanardi, Paola Egonu e Lisa Vittozzi.



«L'anno scorso Trento sembrava un villaggio olimpico, con i campioni di ogni disciplina che si mescolavano tra la gente» ha ricordato il presidente di Rcs alla presentazione. Nelle piazze, nelle sale e nei teatri della città il filo conduttore di quest'anno sarà Il fenomeno, i fenomeni. L'inagurazione ufficiale è fissata per giovedì alle 18, al Teatro Sociale, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, con Federica Pellegrini che sarà intervistata dal direttore della Gazzetta, Andrea Monti.

Il calendario degli eventi è fittissimo: nella stessa serata, ad esempio, si potrà scegliere tra un incontro per gli appassionati di motori con i ducatisti Dovizioso e Petrucci, e un altro con il tre volte campione del mondo di ciclismo Peter Sagan.

Uno spazio di rilievo avranno le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.



Il programma - Venerdì alle 10,30, al Teatro Sociale, con Malagò ci saranno, tra gli altri, l'assessore allo sport del Veneto Cristiano Corazzari, il sindaco di Cortina Giampietro Ghedina, il presdiente della Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton, le campionesse olimpiche Sofia Goggia e Michela Moioli.



Primissimo piano per il calcio. Grande attesa venerdì pomeriggio (alle 17, all'auditorium Santa Chiara) per Il Milan degli immortali con Arrigo Sacchi, Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, l'attuale presidente dei rossoneri Paolo Scaroni. Sono annunciati naturalmente i giocatori di allora con in testa il trio di fuoriclasse olandesi Van Basten, Gullit e Rijkaard.

Sabato alle 15,30 ci sarà, invece, l'appuntamento con Roberto Baggio, mentre domenica all'incontro Forza azzurri (ore 14) sono attesi Arrigo Sacchi, Antonio Conte, Paolo Rossi, Luca Toni e in collegamento da Roma il ct Roberto Mancini, Leonardo Bunucci e il presidente federale Gabriele Gravina.

MOSTRA SU SCHUMI

Sempre nel pomeriggio una commemorazione del Grande Torino (ore 15). La Formula 1 vivrà un momento emozionante sabato alle 14,30 con Schumi e la Ferrari più forte di sempre all'auditorium Santa Chiara. Una mostra celebrerà i 50 anni di Schumacher con l'esposizione di caschi, tute, della Ferrari F2002 e della Benetton B195.

Il ciclismo avrà i suoi momenti forti venerdì con i Cent'anni di Coppi (a Palazzo Geremia, 18,30) e domenica alla 17,30 (auditorium Santa Chiara) con Vincenzo Nibali e Davide Cassani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA