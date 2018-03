Schio sorniona, vince senza forzare a Vigarano

di Vittorino Bernardi

VIGARANO 62

SCHIO 72



VIGARANO - Nella terza delle quattro giornate del Round of Challenges, penultima di regular season prima dei play off scudetto che scatteranno martedì 3 aprile, il Famila Schio è passato in surplace sul parquet del penultimo della classe. Ad aprire è Dotto con risposta di Zampare dai 6.75 al 2’ per il vantaggio delle locali: sarà l’unico della gara. In una rotazione della panchina Schio gioca in scioltezza, non inferisce in difesa e al 7’ conduce 11-18. Le emiliane osano e con 5 punti di Bagnara recuperano 20-22. Gatti chiude 22-26 al 10’. Secondo quarto, Vigarano impegna Schio che inizia a premere con continuità e allunga sul 28-42 con Anderson da tre al 16’. Il Famila ha una marcia in più, ma Vigarano con un forte agonismo rende bella la partita per rincorrere 35-42 al riposo. La partita resta un monologo Schio che gioca piacere con 9 giocatrici a canestro in avvio del terzo quarto. Al 26’ il Famila conduce 41-53 con Yacoubou e al 30' è avanti di 14 sul 61-47. È una passeggiata l’ultimo quarto per le scledensi che non inferiscono sull’avversario per chiudere a +10. Domenica per l’ultima di regular season le arancioni ospiteranno le siciliane del Passalacqua Ragusa, terze.



MECCANICA NOVA VIGARANO: Trebec 14, Gili, Reggiani, Cigliani 5, Bagnara 14, Zempare 25, Nativi, Natali, Bove, Cupido 4. N.e.: Ferraro e Vanin. All.: Luca Andreoli.

FAMILA SCHIO: Yacoubou 20, Gatti 5, Tagliamento 7, Anderson 10, Masciadri 8, Hruscakova 4, Zandalasini 4, Ngo Ndjock, Dotto 6, Macchi 8. All.: Pierre Vincent.

ARBITRI: Radaelli di Rho, Vanzini di Milano, Di Marco di Bologna.

NOTE. Tiri liberi, da due e da tre: Meccanica Nova 7/10, 17/40, 7/18; Famila 9/9, 24/44, 5/18. Rimbalzi attacco/difesa: Meccanica Nova 8/28, Famila 5/28. Palle perse/recuperate: Meccanica Nova 14/3, Famila 8/7. Nessuna uscita per falli. Parziali: 22-26, 35-42 (13-18), 47-61 (12-19), 62-72 (15-11),

© RIPRODUZIONE RISERVATA