Cambio della guardia per i Veterani della "Olgeni": eletto il nuovo direttivo

Cambio della guardia alla sezione "Ercole Olgeni" dell'Unvs (Unione nazionale veterani dello sport). Ieri sera è stato rinnovato il direttivo in seguito alle dimissioni del presidente Carlo Mazzanti a cui si deve il merito di aver ridato vita all'associazione che è una delle prime nate in Italia nell'immediato dopoguerra ed è intitolata al canottiere veneziano della Querini Stampalia oro nel "due con" alle Olimpiadi 1920 ad Anversa e poi argento a Parigi 1924 in coppia con Giovanni Scatturin.



«Lascio l'incarico con dispiacere - ha spiegato Mazzanti - per sopravvenuti impegni professionali nell'editoria, ma resterò sempre al fianco dei "Veterani"». L'assemblea straordinaria ha eletto all'unanimità il nuovo presidente Gigi Bignotti, 57enne ex nuotatore, poi istruttore Fin e allenatore in serie A per il Geas (pallanuoto femminile), giornalista professionista al Gazzettino dal 1990, che avrà al fianco un direttivo ringiovanito composto da Tina Abbate, Riccardo Vizzi, Guido Brescia, Giovanni Battista Ferrari ed Elio Zoccarato; segretario resta Sandro Vizzi e tesoriera Lina Battistin. Presidente onorario il mitico "medico dei campioni" il dottor Rodolfo Gallo.



Numerose le iniziative in programma in ambito sportivo, culturale e scolastico che andranno a integrare la già intensa attività di questo ultimo biennio.

