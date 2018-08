US Open, avanzano Lorenzi, Sonego e Seppi. Nadal e Serena Williams ok

di Guido Frasca

Poker di vittorie fallito di un soffio: è questo il bilancio azzurro al maschile della prima giornata degli US Open maschili, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Esordio positivo per Paolo Lorenzi, Lorenzo Sonego e Andreas Seppi, sconfitta per Matteo Berrettini.



Lorenzi, 37 anni e numero 94 Atp, che difende gli ottavi di finale, ha eliminato per 4-6 6-4 7-5 6-1, dopo quasi tre ore ed un quarto di lotta, il britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking mondiale e del seeding e semifinalista lo scorso gennaio agli Australian Open. Dal canto suo Sonego, numero 121 Atp, ripescato come lucky loser, ha superato in rimonta il mancino lussemburghese Gilles Muller, numero 127 della classifica mondiale, che a New York vanta i quarti di finale nel 2008: 7-6 (2) 6-7 (9) 5-7 7-6 (6) 6-2 il punteggio dopo 4 ore e 16 minuti in favore del 23enne torinese, che nel tie-break del quarto set si è trovato a due punti dalla sconfitta. Anche Seppi ha superato un ostacolo tutt’altro che agevole. Il 34enne di Caldaro, numero 51 Atp, rientrato nel circuito a Winston-Salem dopo un mese e mezzo di stop per un problema all'anca, ha eliminato Sam Querrey, numero 35 del ranking: sul punteggio di 6-7 (6) 6-4 6-3 2-1 in favore dell’azzurro. Lo statunitense, evidentemente affaticato per il gran caldo umido, si è ritirato in preda ai crampi alla mano e con problemi di disidratazione e affaticamento. Per Seppi, alla 15esima presenza sul cemento di Flushing Meadows, ora c'è il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 28 del seeding. Esordio negativo, invece, per Matteo Berrettini, numero 57 Atp e al debutto assoluto nel tabellone principale degli US Open. Il 22enne romano ha ceduto in tre set allo statunitense Denis Kudla, numero 72 Atp: 6-4 7-5 6-2 dopo due ore e 17 minuti. Peccato per il secondo parziale sfuggito via all'azzurro dopo che aveva servito sul 5-3 e che sul 5-4 aveva avuto due set point consecutivi.



Sempre in chiave azzurra esordio senza patemi per Camila Giorgi. La 26enne di Macerata, numero 40 Wta, che agli US Open vanta gli ottavi nel 2013, ha battuto per 6-4 6-1 la 16enne statunitense Whitney Osuigwe, numero 364 Wta, in gara con una wild card. Prossima avversaria la statunitense Venus Williams, numero 16 del ranking e del seeding, 38 anni e vincitrice di questo torneo nel 2000 e 2001.



Nel torneo maschile Grigor Dimitrov è ancora andato a sbattere contro Stan Wawrinka. Nemmeno due mesi dopo l’eliminazione al primo turno a Wimbledon per mano dello svizzero, il bulgaro, testa di serie numero 8, è di nuovo caduto sotto i colpi del 33enne di Losanna: 6-3 6-2 7-5 il punteggio per Wawrinka, vincitore del titolo a New York due anni fa. che sembra tornato in buona forma. Si rivede anche Andy Murray, campione a Flushing Meadows nel 2012. Il 31enne scozzese, attualmente numero 382 Atp dopo la lunga assenza per l’infortunio all’anca, con successiva operazione a gennaio, che non disputava un incontro in uno Slam da Wimbledon 2017 (gioca con il ranking protetto), ha superato in quattro set (6-7 6-3 7-5 6-3) l'australiano James Duckworth.



E' durato poco meno di un'ora e mezza l'esordio del numero uno Nadal, detentore del titolo. Il suo connazionale David Ferrer, ex top 5 sceso al numero 148 del ranking, si è ritirato per un infortunio muscolare al polpaccio sotto di un set (6-3 per Rafa) e avanti 4-3 nel secondo. Per il 36enne valenciano era l'ultimo apparizione in un torneo dello Slam in carriera (lo aveva già annunciato alla vigilia) ed è il primo ritiro in 208 match giocati nei Major. Tutto facile anche per Juan Martin Del Potro, testa di serie numero 3: l'argentino ha rifilato un netto 6-0 6-3 6-4 allo statunitense Donald Young, ex promessa mancata del tennis a stelle e strisce. Si è salvato il finalista della passata edizione Kevin Anderson. Il sudafricano, testa di serie numero 5, ha impiegato cinque combattuti set per avere la meglio sull'americano Ryan Harrison, numero 53 Atp: 7-6 (4) 5-7 4-6 6-3 6-4 dopo quattro ore e 14 minuti.



Si è aperto con il botto il torneo femminile: fuori la numero Simona Halep, che per il secondo anno consecutivo saluta all'esordio lo Slam newyorkese. La rumena si è arresa in due set (6-2 6-4) all'estone Kaia Kanepi, numero 44 Wta. E' la prima volta che agli US Open la prima testa di serie esce al primo turno, appena la sesta in uno Slam. Unica consolazione per la Halep la sicurezza di restare comunque in vetta alla classifica mondiale.



Debutto convincente per Serena Williams (6 titoli agli US Open). che ha sconfitto per 6-4 6-0 la polacca Magda Linette, numero 68 Wta. Gli organizzatori hanno dato una mano alla 37enne campionessa americana assegnandole la 17esima testa di serie nonostante sia n.26 del ranking: la USTA ha valutato una serie di fattori, dalla maternità al palmares. Bene anche la campionessa in carica, la statunitense Sloane Stephens, numero 3 del seeding: la 25enne di Plantation, Florida, ha sconfitto per 6-1 7-5 la russa Evgeniya Rodina, numero 81 Wta. Nessun problema per la spagnola Garbine Muguruza, testa di serie numero 12, che ha liquidato per 6-3 6-0 la cinese Shuai Zhang, numero 34 Wta. Ha ceduto invece un set l’ucraina Elina Svitolina, numero 7 del seeding, che si è imposta per 6-3 1-6 6-1 sull'americana Sachia Vickery, numero 79 Wta.

