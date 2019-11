Vela, Beccaria vince la Mini Transat La Boulangere: è il primo italiano a riuscirci

di Francesca Lodigiani

Ambrogio Beccaria, milanese, 28 anni, per amici, ragazza dalla lunga treccia e fans, “Bogi” ,è il primo italiano a vincere una Mini Transat La Boulangere. E’ accaduto oggi alle 17.31, quando con il suo mini 6.50 Geomag ha tagliato la linea di arrivo in Martinica, straimponendosi nella categoria “di serie”. Bogi, ha lasciato nella scia una sessantina di concorrenti. In grandissima parte francesi visto che sono i transalpini normalmente a fare man bassa in questo tipo di regate oceaniche. Ma quello che colpisce è che il secondo della sua categoria ha un distacco di circa 100 miglia. Per il minista italiano una enorme soddisfazione. La Mini Transat si corre infatti in due tappe, La Rochelle - Las Palmas alle Canarie e Las Palmas – Martinica ai Caraibi, la vera transatlantica di oltre 4000 miglia, cioè una navigazione di 12 giorni, e lui ha prevalso in entrambe. Emozionante l’arrivo, col tifo di amici connessi in diretta via Facebook e Instagram da tutto il mondo. Ora spazio a gioia, soddisfazione e festeggiamenti. A seguire i racconti e i bilanci di uno skipper che a questo punto si è conquistato un posto e una visibilità importanti nella vela italiana e internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA