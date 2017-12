Vela, Luna Rossa inizia la preparazione a Cagliari con TP 52

di Redazione Sport

In vista della 36a Americàs Cup, che si disputerà in Nuova Zelanda nel 2021, il team Luna Rossa inizierà la propria preparazione nelle acque di Cagliari con un monoscafo TP 52, una delle classi di imbarcazioni da regata più performanti e impegnative, con cui parteciperà alla TP 52 Super Series nel 2018. Il programma relativo a questo progetto prevede due fasi: una prima fase di allenamenti, da febbraio a maggio 2018, da effettuarsi su di un TP 52 provvisorio, in attesa della barca definitiva, attualmente in costruzione presso il Cantiere Persico di Bergamo. Durante questa fase verranno coinvolti anche una trentina di giovani velisti italiani di punta in modo da consentire lo sviluppo di una nuova generazione di regatanti di alto livello e allargare la rosa dell'equipaggio di Luna Rossa. La seconda fase inizierà a maggio 2018 , dopo il varo della nuova barca, e prevede la messa a punto del TP 52 Luna Rossa nelle acque dell'Adriatico, teatro delle prime regate del campionato, e la preparazione finale dell'equipaggio che parteciperà alla TP 52 Super Series, con Francesco Bruni al timone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA