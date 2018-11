Conegliano batte Scandicci. L'Italia tenta l'enplein, Monza è ovunque

di ​Vanni Zagnoli

Il doppio mondiale porta una luce nuova sul volley italiano. Il quinto e il secondo posto valorizzano le serie A, ma pure le coppe, tantopiù quando si comincia con i derby.



A Villorba, nel trevigiano, Conegliano supera Scandicci al tiebreak, ovvero Myriam Sylla, Anna Danesi e Moky De Gennaro superano Ofelia Malinov e proprio la palleggiatrice cresciuta a Bassano del Grappa commette un fallo chiave, nell’ultimo set. Le pantere avevano condotto dall’inizio, le toscane sempre a inseguire, in maniera affannosa e il rischio di perdere 3-1, raggiunte sul 23 pari, nel quarto set.



L’Imoco ha una super rosa, costata 3 milioni, è alla quarta partecipazione e vale la Champions, dopo la finale persa in casa un anno e mezzo fa e il terzo posto di maggio. Scandicci debutta, ha una buonissima svedese, Haak, aveva già giocato la coppa dei Campioni a metà degli anni ’70, ma con un’altra società. In questo decennio, in Europa l’Italia è al ribasso, si è imposta solo due volte, nella coppa più prestigiosa, con Trento nel 2011 e con le ragazze di Casalmaggiore, due anni fa. Stasera gioca Novara, mai arrivata sino in fondo, la prossima settimana Busto Arsizio disputerà la Cev, mentre Monza esordisce in Challenge cup, il terzo trofeo.



In campo maschile, stasera è derby a Civitanova, con Modena, mentre ieri Perugia non ha concesso set alla Dinamo Mosca. I marchigiani persero il tiebreak di finale di e con Kazan, che un anno e mezzo fa invece battè gli umbri per 3-0. Trento quest’anno fa la Cev, il 3-0 di ieri sera contro Losanna era scontata, mentre Monza la prossima settimana farà la Challenge. Ecco la città brianzola è l’unica in Europa con maschi e femmine, tantopiù nella stessa società, non vale lo scudetto ma è un bel segnale per il movimento.



Conegliano vuole vincere tutto, con l’olandese De Kruijf e l’oppostona croata Fabris, con la palleggiatrice polacca Wolosz e l’americana Hill, con Sylla, capace di atterrare l’ultima palla, ieri come nella supercoppa levata a Novara. Fersino ha piazzato un servizio chiave, Folie deve recuperare, mentre l’ex azzurra Tirozzi neanche entra, a dimostrazione dell’abbondanza per coach Daniele Santarelli, marito di De Gennaro. Scandicci punta alla prima finale della storia, con i 33 punti di Haak, la precisione di Stevanovic e Vasileva e la ricezione di Lucia Bosetti. Carlo Parisi è determinatissimo.



Per la pallavolo saranno mesi intensissimi, con le favolose 4 fra i maschi a caccia di tutto (la supercoppa è andata a Modena, la coppa Italia si farà a Bologna), mentre in campo femminile si cercano alternative al classico duello piemontese-veneto, ovvero Egonu e Piccinini contro le pantere. La coppa Italia si farà a Verona, se Novara dovesse raggiungere le final 4 di Champions potrebbe organizzarle. Negli altri 4 tabelloni siamo competitivi, il più è che le coppe non vengano trascurate, come nel calcio. Non esiste solo la Champions.

