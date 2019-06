Calo di pressione dopo il match: Paola Egonu finisce in ospedale

L'azzurra Paola Egonu, al termine della partita Italia-Corea del Sud di pallavolo, ha accusato un calo di pressione ed è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale di Perugia. In serata la Enogu è stata sottoposta ad accertamenti che hanno dato esito negativo. In via precauzionale, Enogu, che ha trascorso regolarmente la notte in albergo, stasera non sarà impiegata nella partita contro la Russia, sempre a Perugia, alle 20.



Paola Egonu, schiacciatrice azzurra, 20 anni, nata a Cittadella (Padova), la prossima stagione giocherà nell'Imoco Conegliano.

