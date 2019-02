Coppa Italia, l'Imoco Conegliano piegata dalla padovana Enogu

VERONA - Igor Novara 3, Imoco Conegliano 2. Sfuma ancora a un passo dal traguardo la Coppa Italia per l' Imoco Volley Conegliano, che all'Agsm Forum di verona cede al tie-break all'Igor Novara della padovana Paola Egonu, che per il secondo anno consecutivo conquista la vetta battendo in finale le pantere di Treviso, che però hanno già incassato la Supercoppa a novembre e sono ancora in gara per scudetto e Champions League. Il primo punto è firmato da Egonu: una scena che si rivedrà altre 28 volte.



