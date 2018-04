Pantere scatenate a Novara: 3-0, sarà match-ball scudetto al Palaverde

di Luca Anzanello

Grande impresa delle pantere dell'Imoco Conegliano in gara3 della fnale scudetto: espugnando il campo di Novara con un secco 3-0 si portano 2-1 nella serie e domenica avranno a disposizione il primo match ball scudetto in casa al Palaverde alle 18.





Ecco il tabellino della gara

NOVARA-IMOCO CONEGLIANO 0-3 (12-25, 19-25, 19-25)

NOVARA: Skorupa 1, Egonu 15, Gibbemeyer 3, Chirichella 4, Piccinini, Plak 7, Sansonna (l); Enright 3, Vasilantonaki, Zannoni, Camera. Ne: Bonifacio.

All.: Barbolini

IMOCO: Wolosz 1, Fabris 16, Danesi 4, Folie 7, Hill 6, Bricio 15, De Gennaro (l); Cella, Melandri 6. Ne: Bechis, Fiori, Lee, Nicoletti.

All.: Santarelli.

Note: Durata set: 21', 29', 30'.

Spettatori: 4.200 (sold out), di cui 150 dal Trevigiano.



