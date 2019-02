Brutta caduta per l'americana Lindsey Vonn nel superG mondiale di Aare. La campionessa statunitense ha sbattuto contro una porta e è rovinata nella neve fermandosi nelle reti di protezione. Subito sono arrivati i soccorsi con una barella ma Lindesy si è rialzata da sola ed è scesa lentamente verso il traguardo salutando i tanti tifosi in ansia per lei.

