Wimbledon, Cecchinato subito fuori, Fognini e Bolelli al 2° turno. Facile esordio per Nadal

Simone Bolelli è il primo italiano a essersi qualificato oggi per il secondo turno di Wimbledon. Il bolognese ha superato l'uruguaiano Pablo Cuevas in tre set con il punteggio di 7-6 (7-5) 7-6 (8-6) 6-1. Esce subito di scena invece Lorenzo Sonego: il piemontese si è arreso allo statunitense Taylor Fritz per 3-6 6-3 6-2 6-2.



Anche Fabio Fognini accede al secondo turno del torneo di Wimbledon. L'azzurro si è imposto sul giapponese Taro Daniel in quattro set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 in due ore e 4 minuti di gioco.



Facile esordio per Rafael Nadal a Wimbledon. Lo spagnolo n.1 del mondo, testa di serie n.2 dello Slam londinese, ha battuto l'ìsraeliano Dudi Sela lasciandogli solo 8 giochi: punteggio finale 6-3, 6-3, 6-2.

