Wimbledon, Cecchinato ko al 1° turno con De Minaur

Termina al primo turno l'avventura di Marco Cecchinato a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra sui campi in erba dell'All England lawn tennis and croquet club. Il siciliano, numero 41 del mondo, cede all'australiano Alex De Minaur, numero 29 del ranking Atp e 25 del seeding, con il punteggio di 6-0, 6-4, 7-6 (7-5) in due ore e due minuti.

