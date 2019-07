Wimbledon, l'emozione e Federer frenano Berrettini ko in 3 set

Il 'maestrò Roger Federer dà una lezione di tennis a Matteo Berrettini sul centrale di Wimbledon, conquistando con un netto 3-0 l'accesso ai quarti di finale del terzo slam stagionale. Lo svizzero, n.3 del ranking mondiale e n.2 del tabellone, si è imposto col punteggio di 6-1, 6-2, 6-2 sul 23enne romano, n.20 Atp, mai arrivato così avanti nel torneo londinese.



Kei Nishikori si qualifica agevolmente ai quarti di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra sui campi in erba, dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il giapponese, numero 7 del mondo e 8 del seeding, sconfigge il kazako Mikhail Kukushkin, numero 58 del ranking Atp, per 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 in due ore e 43 minuti. Nishikori affronterà lo svizzero Roger Federer, numero 3 del mondo e seconda testa di serie.

