Wimbledon, Fabbiano si ferma al terzo turno sconfitto da Tsitsipas. Avanza Federer

Ottavi a Wimbledon come nel 2012. Camila Giorgi ha dato una bella prova di carattere annullando un match point e battendo in rimonta la ceca Katerina Siniakova, numero 42 Wta. Una partita dai mille volti, che la 26enne marchigiana, numero 52 Wta: 3-6 7-6 (6) 6-2 il punteggio finale dopo una falsa partenza (subito sotto 4-0) e due ore e 39 minuti ricchi di colpi di scena. Il secondo set è stato determinante: perderlo voleva dire salutare il torneo, ma vincerlo significava mettersi in tasca un buon 90% del passaggio del turno contro un’avversaria chiaramente allo stremo fisico e mentale dopo il 9-7 al terzo set del giorno prima, con annesso match point annullato, contro la tunisina Jabeur. Camila, dopo aver cancellato con un rovescio vincente un match point sotto 5-4, è andata a servire sul 6-5 ma ha commesso due doppi falli, oltre ad una smanacciata di rovescio largamente out: un pasticcio che poteva costarle caro. E' andata sotto 3-0 e 4-1 nel tie break, ha rimontato e ha avuto un primo set point sul 6-5, ma lo ha fallito. Il parziale lo ha portato a casa due punti dopo: una smorzata della Siniakova le ha regalato il punto del 7-6, quindi prima di servizio e diritto vincente hanno consegnato il set all'azzurra tra le lacrime di rabbia della rivale. Per la Giorgi si tratta, come detto, della seconda qualificazione agli ottavi dei Championships in carriera. Gli ottavi li ha raggiunti anche agli US Open sul cemento nel 2013. Lunedì la Giorgi sfiderà la mancina russa Ekaterina Makarova, numero 35 del ranking mondiale, che a Wimbledon vanta i quarti nel 2014. Tra le due non ci sono precedenti.



Si è fermato al terzo turno Thomas Fabbiano. Il 29enne pugliese di San Giorgio Jonico, numero 133 Atp, partito dalle qualificazioni e alla seconda partecipazione ai Slam londinese, si è arreso al Next Gen greco Stefanos Tsitsipas, 31esima testa di serie. Il 19enne di Atene si è imposto per 6-2 6-1 6-4 in poco più di un’ora e mezza diventando il primo greco ad arrivare negli ottavi di uno Slam.



Tutto facile per per Roger Federer e pass per gli ottavi. Ancora un successo in tre set in poco più di un’ora e mezzo. Lo svizzero, primo giocatore nell’era open a disputare 20 edizioni di fila sui campi in erba dei Championships, dove vanta 8 titoli, ha superato per 6-3 7-5 6-2 il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 64 Atp. Si tratta del 94esimo successo su 105 match disputati a Wimbledon per King Roger: nessun come lui.



Si è salvato il tedesco Alexander Zverev, che avrà ringraziato la buona sorte che aveva portato allo stop del match di secondo turno giovedì sera. Il 21enne di Amburgo, quarta testa di serie, era infatti sotto due set a uno contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 68 Atp, quando la sfida era stata interrotta per l’oscurità. Alla ripresa ha travolto il rivale: 6-4 5-7 6-7 (0) 6-1 6-2.

