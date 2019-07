Wimbledon, Fognini eliminato, se la prende con il campo: «Qui ci vuole una bomba» Video

Eliminato Fabio Fognini, che ferma al terzo turno la sua corsa al torneo di Wimbledon. L'azzurro top ten è stato eliminato in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 dall'americano Tennys Sandgren che conquista il passaggio agli ottavi. Durante il match se la prende con il campo, il 14, dove non voleva giocare. Avrebbe preferito un terreno più centrale.



Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP