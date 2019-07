Wimbledon, Nadal stende ​Tsonga e vola agli ottavi. Avanti anche la Williams

Rafa Nadal stende in tre set il francese Jo-Wilfried Tsonga e vola agli ottavi di finale di Wimbledon. Partita senza storia con il n.1 del mondo e 3 del seeding, che ha sconfitto il transalpino, sceso al n.72 del ranking, in tre set per 6-2 6-3 6-2. Nel prossimo turno, Nadal affronterà il vincente della sfida tra il portoghese Joao Sousa e il britannico Daniel Evans.



Serena Williams conquista gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. La campionessa americana ha eliminato in due set 6-3 6-4 Julia Gorges. Tutto facile per la numero 1, l'australiana Ashleigh Barty che ha battuto 6-1 6-1 Harriet Dart. Avanza anche Petra Kvitova superando Magda Linette 6-3 6-2

© RIPRODUZIONE RISERVATA