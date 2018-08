Europei di atletica, a Rachik il bronzo nella maratona. L'Italia vince la coppa per nazioni

Yassine Rachik sale sul podio della maratona a Berlino: l'azzurro si è classificato terzo alle spalle del belga Koen Naert (oro) e dello svizzero Tadesse Abraham (argento). Il bergamasco di origine marocchina ha chiuso in 2h12'09'' (Naert 2h09'51'', Abraham 2h11'24"). Arriva ancora una medaglia, quindi, per l'Italia agli Europei di atletica che si chiudono oggi. È il quarto bronzo per la spedizione azzurra alla rassegna continentale.







L'Italia nella maratona maschile ha portato anche a casa il quinto posto di Eyob Faniel e il dodicesimo di Stefano La Rosa. Un risultato che consente alla squadra azzurra di conquistare la Coppa Europa per Nazioni.



