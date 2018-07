Olimpiadi 2026, Cortina candidata. Zaia: «Dossier forte e completo»

VENEZIA - Dalle oggi Cortina è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Alle 10.30 è stato notificato al Coni il dossier che accompagna la candidatura della Perla delle Dolomiti riproponendo insieme il Veneto e il Trentino Alto Adige come culla degli sport invernali. «È stato predisposto un bel dossier, forte e completo, per una candidatura che è tanto di Cortina quanto delle Dolomiti» commenta il presidente del Veneto, Luca Zaia, alla presentazione stamani al Coni del dossier per la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.



ECCO IL DOSSIER COMPLETO: clicca qui per visualizzare



«Una proposta alternativa rispetto ad altre - precisa - perché nasce dal complesso sciistico più grande al mondo, che comprende Trento e Bolzano, sedi prestigiose per diverse discipline sportive invernali. Per mia volontà non abbiamo candidato una città metropolitana, ma abbiamo scelto un territorio montano vero, che vive realmente di sport sulla neve e sul ghiaccio. Parliamo - aggiunge Zaia - di un'Olimpiade rispettosa dell'ambiente, economica, che approfitta dell'abbrivio dei mondiali di sci che Cortina organizzerà nel 2021, di un evento che consentirà la promozione del territorio, quella turistica e sportiva, ma che valuta pienamente anche le implicazioni sociali di questi territori fragili, soggetti allo spopolamento e che pertanto necessitano sostegno e di adeguati investimenti. Chiediamo che sia fatta una valutazione paritetica e che siano ben chiariti i temi del rispetto dell'ambiente, del riuso, dell'economicità, delle ricadute reali e oggettive, immediate e successive nei territori. È necessario che la comparazione tra le proposte dei candidati sia pubblica, chiara, leggibile da chiunque, che sia dato un punteggio per ogni parametro - sottolinea - in modo da conoscere pregi e debolezze di ognuno».



Infine, per Zaia «le Olimpiadi del 2026 non sono uno dei tanti eventi, sono 'l'evento' che deve farci fare un salto di qualità ulteriore. Siamo sicuri che quella di Cortina sia una candidatura tonica, competitiva anche a livello internazionale. Chiedo con forza che la scelta non sia politica ma squisitamente tecnica e si consideri quale delle candidate italiane abbia il più forte appeal - conclude - per competere adeguatamente con le concorrenti internazionali»

