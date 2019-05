Pordenone scatenato: domina la Juve Stabia e vince anche la Supercoppa

di Gaetano D'Onofrio

Grande Pordenone nella terza sfida della Supercoppa di Lega Pro, il trofeo conteso dalle vincitrici dei tre gironi di serie C, già promosse in cadetteria.



Un buon avvio di gara, ma la squadra di Caserta regge per meno di venti minuti l’impatto con la corazzata di Sottil che prende letteralmente in mano il pallino del gioco, e sblocca il parziale al 28’ con il bomber Candellone (12 reti in stagione), che si testa tocca quel tanto che basta sulla punizione di Burrai. Da incubo la ripresa della Juve Stabia, mai veramente in partita. Il raddoppio dei friulani arriva dopo appena due minuti. Ancora una punizione di Burrai, uno dei due ex di turno (l’altro, Bombagi, entrerà a metà tempo), con De Agostini che anticipa tutti di testa. Clamoroso l’errore che porta al tris del Pordenone, Branduani cicca la sfera sul retropassaggio di Schiavi e fa addirittura autorete. Nel finale non c’è tempo, e neppure la forza per la Juve Stabia di tornare in corsa, ad alzare i due trofei, Supercoppa e campionato è il Pordenone.

