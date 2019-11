Al Thani, chi è lo sceicco che (secondo i media inglesi) vuole comprare il Napoli

next

La famiglia al-Thani sarebbe pronta a offrire 560 milioni di euro per acquistare il Napoli. Secondo il tabloid britannico Daily Mail, i qatarioti vogliono investire nel calcio italiano, rilevando il pacchetto di maggioranza del club di Aurelio de Laurentiis. Una voce tutta da verificare, ma che accende la fantasia dei tifosi partenopei in questi giorni così difficili di ammutinamenti e contestazioni.



Lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani è l'attuale emiro del Qatar: la sua famiglia da oltre 150 anni regna sul paese del golfo Persico. Nel 2005 ha fondato la Qatar Sport Investments, società che detiene il Paris Saint-Germain e che ha conquistato l'organizzazione dei Mondiali 2022 nel paese arabo. Secondo alcune stime non ufficiali, il patrimonio della famiglia al-Thani ammonterebbe a oltre 600 miliardi di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA